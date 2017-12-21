  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Bursaspor'dan Moussa Sow için flaş açıklama

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow'un transfer durumuyla ilgili konuştu. İşte Bursaspor cephesinin Moussa Sow açıklaması...

Kaynak: AA
Bursaspor'dan Moussa Sow için flaş açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 12:24
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El Ehli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow'un, ara transfer dönemi için menajeri aracılığıyla kendilerine önerildiğini söyledi. 

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegalli oyuncuları Ricardo Faty'nin menajerinin, önceki gün kendileriyle bazı konularda görüşmelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldiğini belirtti. 

Faty'nin menajerinin, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski golcüsü olan ve şu an BAE'nin El Ehli takımında forma giyen Moussa Sow'un da menajerliğini yaptığını ifade eden Ay, bu kişinin görüşmede kendilerine "Ara transfer dönemi için Moussa Sow'u düşünür müsünüz?" sorusunu yönelttiğini aktardı. 

Başkan Ay, Sow'un kalitesinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "Şartlar uygun olursa Sow'u düşünebiliriz. Bunu menajerine de ilettik. Şu an için yüksek bedellerle oyuncu almayı düşünmüyoruz. Menajeri bize önerdi, biz de şartların oluşması halinde bu transferin olabileceğini söyledik. Bize sunacakları teklife göre hareket ederiz." diye konuştu.

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de takıma direkt katkı sağlayacak oyunculara yöneleceklerini ve bunun için titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Ara transfer dönemi için izlediğimiz oyuncular var. Bu konuyla ilgili önceki gün hocamız Paul Le Guen ile bir görüşme yaptık. Kendisine bir liste sunduk. Listedeki isimleri inceleyip bize bir rapor verecek. Bunun dışında hocamızın alınmasını istediği oyuncular olacak. Bunları oturup konuşacağız ve kulübümüzün şartlarına uygun hareket edeceğiz." 

Başkan Ay, takımdan gidecek oyuncularla ilgili görüşmelerin yapıldığını, Gençlerbirliği maçının ardından gideceklerin belli olacağını sözlerine ekledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için