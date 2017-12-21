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, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El Ehli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu'un, ara transfer dönemi için menajeri aracılığıyla kendilerine önerildiğini söyledi.Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegalli oyuncuları Ricardo Faty'nin menajerinin, önceki gün kendileriyle bazı konularda görüşmelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldiğini belirtti.Faty'nin menajerinin, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski golcüsü olan ve şu an BAE'nin El Ehli takımında forma giyen Moussa Sow'un da menajerliğini yaptığını ifade eden Ay, bu kişinin görüşmede kendilerine "" sorusunu yönelttiğini aktardı.Başkan Ay, Sow'un kalitesinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "." diye konuştu.Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de takıma direkt katkı sağlayacak oyunculara yöneleceklerini ve bunun için titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Ay, şunları kaydetti:"Ara transfer dönemi için izlediğimiz oyuncular var. Bu konuyla ilgili önceki gün hocamız Paul Le Guen ile bir görüşme yaptık. Kendisine bir liste sunduk. Listedeki isimleri inceleyip bize bir rapor verecek. Bunun dışında hocamızın alınmasını istediği oyuncular olacak. Bunları oturup konuşacağız ve kulübümüzün şartlarına uygun hareket edeceğiz."Başkan Ay, takımdan gidecek oyuncularla ilgili görüşmelerin yapıldığını, Gençlerbirliği maçının ardından gideceklerin belli olacağını sözlerine ekledi.