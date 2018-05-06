Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Bursaspor'da savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, maçın hakkının galibiyet olduğunu söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı futbolcu, şunları kaydetti:



"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettik. Bu mücadelenin hakkı galibiyetti ama olmadı. Sahaya yansıtmak istediklerimizi yaptık. Mustafa Er'le yeni bir yapılanmaya gittik. Hocamızla iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlere göre daha doğru, daha iyi oynuyoruz. Matematiksel olarak sıkıntımız kalmadı."



Bursaspor'u hak ettikleri yere getireceklerinin altını çizen Ertuğrul, "Önümüzdeki yıllarda Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Biz böyle oynamaya devam ettikçe, en iyi taraftar arkamızda olduğu sürece önümüzde olacak takım yok. Hocanın gelişiyle geleceğe umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bursasporlu oyuncu, hafta içinde antrenmana çıkmamaları ile ilgili bir soruya, "Olaylar bizim aramızdaki şeyler. Bunları konuşmak istemiyorum. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece sıkıntı yok. Taraftarlarımız da mücadeleyi gördüğü için arkamızda duruyor." şeklinde yanıt verdi.



Kendi kalesine attığı golle karşılaşmada skoru 1-1'e getiren Bursasporlu futbolcu Moussa Sow için duygusal bir maç olduğunu dile getiren Ertuğrul, "Onun için duygusal bir maç. Emek verdiği kulübe karşı oynadı. Elinden gelen her şeyi yaptı, sonuca gidemedi. Çok iyi bir oyuncu, bize çok faydası dokundu. Önümüzdeki yıl ne getirecek bilemem ama o da üzüntü içerisinde." diye konuştu.





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