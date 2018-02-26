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Bursaspor'dan Le Guen ile devam kararı

Bursaspor yönetim kurulu, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Paul Le Guen ile yola devam etme kararı aldı.

Kaynak: AA
Bursaspor'dan Le Guen ile devam kararı
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26 Şubat 2018 21:26
Spor Toto Süper Lig'de kötü dönemden geçen Bursaspor'da yönetim kurulu, Fransız teknik adam Paul Le Guen ile yola devam etme kararı aldı.

Özlüce Tesisleri'nde, Ali Ay başkanlığında toplanan yönetim kurulunun, Fransız çalıştırıcının yeşil-beyazlı takımdaki geleceğini tartıştığı bildirildi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonunda yönetim kurulu üyelerinin, "takımda bir teknik direktör değişikliğinin fayda sağlamayacağı" görüşünde birleştiği ve Le Guen ile yola devam etme kararına vardığı kaydedildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından camiada Le Guen'in gitmesi konusunda seslerin yükseldiğini söyledi.

Yönetim kurulu olarak bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Ay, "Kötü gidişle ilgili olarak her konuyu gündemimize getirdik. Yönetici arkadaşlarımızın fikirlerini aldık. Şu an için bir teknik direktör değişikliğinin takıma bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Böylelikle Le Guen ile yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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