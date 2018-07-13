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Bursaspor'dan İspanya'ya gidiyor!

Bursaspor altyapısından yetişen, ancak A Takım kadrosunda değerlendirilmediği için boşa çıkan Berke Yılmaz'a sürpriz talip. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu İspanya 2. Lig ekiplerinden Cordoba'nın istediği öğrenildi.

Bursaspor'dan İspanya'ya gidiyor!
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13 Temmuz 2018 11:28
Bursaspor altyapısından yetişen, ancak A Takım kadrosunda değerlendirilmediği için boşa çıkan Berke Yılmaz'a sürpriz talip çıktı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusunu İspanya 2. Lig ekiplerinden Cordoba'nın istediği öğrenildi. Genç oyuncu 18 Temmuz'da Cordoba'nın kampına katılarak kendisini ispatlamaya çalışacak.

Kariyerine yurtdışında devam etmek isteyen Berke'yle beğenildiği takdirde 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Geride kalan sezonda U21 forması giyen ve A Takım'da şans bulamayan Berke, Bursaspor'un Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandığı Ümraniye maçında 15 dakika oynadı.

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