  •  
    Dinamo Kiev'in F.Bahçe çekincesi; "İstemedik"
  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Ali Koç'tan taraftara dev çağrı! Rakamı açıkladı...
  •  
    Ve G.Saray'dan sonra resmi imzayı da attı...
  •  
    Ryan Babel olmayınca Terim'in gözdesini aldı!

Bursaspor'dan Harun için Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş, Bursaspor'a milli kaleciye karşılık Samet Aybaba'nın kadrosunda görmek istediği Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar'ın yanı sıra bir miktar para teklif etti. Yeşil-beyazlıların bu cazip takas önerisine sıcak baktığı belirlendi.

Kaynak: Milliyet
Bursaspor'dan Harun için Beşiktaş'a yeşil ışık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 06:43
Fabri ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş, Harun Tekin için Bursaspor'la yürütülen görüşmelerde önemli adımlar attı.

Yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar'ı kadrosunda görmek istemesi nedeniyle Beşiktaş Yönetimi, Harun'a karşılık bu iki oyuncunun yanı sıra bir miktar para teklif etti. Orkan Çınar yerine Jeremain Lens'i kiralık vermeyi de öneren Beşiktaş'ın, sunduğu bu teklife yanıt beklerken, Mustafa Pektemek, Orkan ve Lens'i yeşil-beyazlı takıma gitmeleri için ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

Bu oyuncuların Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine düzenli olarak forma şansı bulabilecekleri kulüplere gitmeye sıcak baktıkları da ifade edildi.

Eski hocası olan Şenol Güneş ile yeniden çalışmak istemesi ve ilk 11'de oynama şansının yüksek olması nedeniyle Galatasaray'ın teklifi yerine Beşiktaş'ın önerisine daha sıcak bakan Harun'un da, Bursaspor Yönetimi'nden transfer konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.

Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Beşiktaş'ın yaptığı bu cazip teklife yanıt verecek olan Bursaspor'un, 29 yaşındaki Harun'u elden çıkarmaya olumlu baktığı bildirildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için