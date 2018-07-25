Bursaspor'dan Harun için Beşiktaş'a yeşil ışık

İLGİLİ VİDEO

ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarına hız verenTekin için Bursaspor'la yürütülen görüşmelerde önemli adımlar attı.Yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar'ı kadrosunda görmek istemesi nedeniyle Beşiktaş Yönetimi, Harun'a karşılık bu iki oyuncunun yanı sıra bir miktar para teklif etti. Orkan Çınar yerine Jeremain Lens'i kiralık vermeyi de öneren Beşiktaş'ın, sunduğu bu teklife yanıt beklerken, Mustafa Pektemek, Orkan ve Lens'i yeşil-beyazlı takıma gitmeleri için ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.Bu oyuncuların Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine düzenli olarak forma şansı bulabilecekleri kulüplere gitmeye sıcak baktıkları da ifade edildi.Eski hocası olan Şenol Güneş ile yeniden çalışmak istemesi ve ilk 11'de oynama şansının yüksek olması nedeniyle Galatasaray'ın teklifi yerine Beşiktaş'ın önerisine daha sıcak bakan Harun'un da, Bursaspor Yönetimi'nden transfer konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Beşiktaş'ın yaptığı bu cazip teklife yanıt verecek olan Bursaspor'un, 29 yaşındaki Harun'u elden çıkarmaya olumlu baktığı bildirildi.