Bursaspor'dan Beşiktaş'a Harun yanıtı; 'Cimri olmayın'

Fabri'yi 6 milyon Euro bonservisle Fulham'a satan Beşiktaş, kaleye takviye için çalışıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği Harun Tekin için Bursaspor'la ilk görüşme yapıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği Harun Tekin için Bursaspor'la ilk görüşme yapıldı.
Başkan Fikret Orman, Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı ararken, "Durumlar ortada hiç birimizde para yok. Takasla çözelim" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ay ise, "Sürekli oyuncu satıp para kazanıyorsun Başkan bu kadar cimri olma" diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.
İlk görüşme dostane bir şekilde sonuçlanırken, iki başkanın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.
Ay ise, "Sürekli oyuncu satıp para kazanıyorsun Başkan bu kadar cimri olma" diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.
İlk görüşme dostane bir şekilde sonuçlanırken, iki başkanın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.