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Bursaspor'dan Beşiktaş'a Harun yanıtı; "Cimri olmayın"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin transferi için bizzat Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştü.

Kaynak: Sabah
Bursaspor'dan Beşiktaş'a Harun yanıtı; 'Cimri olmayın'
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28 Temmuz 2018 07:23
Fabri'yi 6 milyon Euro bonservisle Fulham'a satan Beşiktaş, kaleye takviye için çalışıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği Harun Tekin için Bursaspor'la ilk görüşme yapıldı.

Başkan Fikret Orman, Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı ararken, "Durumlar ortada hiç birimizde para yok. Takasla çözelim" dedi.

Ay ise, "Sürekli oyuncu satıp para kazanıyorsun Başkan bu kadar cimri olma" diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.

İlk görüşme dostane bir şekilde sonuçlanırken, iki başkanın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

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