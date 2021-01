Bursaspor'dan 3 yetenek için transfer açıklaması

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Ali Akman, Burak Kapacak ve Batuhan Kör'le ilgili transfer sorusuna, "Şu an transfer tahtamız kapalı Başkanımız bu konuyla ilgili -elimizde tutmak istiyoruz- diye açıklama yapmıştı Ancak, güzel teklif gelirse kulüp de bundan fayda sağlarsa yönetim gereken kararı verir" dedi



Maçla ilgili olarak ilk değerlendirmesini yapan Tan, "Takımımızla gurur duyuyoruz Şu an ne desek hafif kalır Büyük iş başardılar. Ligin en bütçeli takımını deplasmanda yendiler. Ligin ilk maçında biz hazır değildik ve rakibimiz 3-1 kazanmıştı. Bu galibiyet rövanş gibi de oldu. Bizim biliyorsunuz transfer tahtamız kapalı, elimizdeki oyuncularla mücadelemize devam ediyoruz. Rakibimiz 5 takviye yaptı ve bugün de 4'ünü oynattı Zor deplasmanda kazandığımız için mutluyuz Play-off potası için emin adımlarla ilerliyoruz. İlk 4 maç önemli demiştik ilk ayağını geçtik. Şimdi Altınordu maçına hazırlanacağız" diye konuştu



Bursa Olay'a konuşan Fazlı Hoca, takımdaki genç yıldızların durumuyla ilgili de, "Şu an transfer tahtamız kapalı. Derin bir kadromuz da yok. Başkanımız, bir açıklama yaptı, -tüm oyuncularımızı elimizde tutmak, ligi böyle kapat istiyoruz- diye. Çok ciddi güzel teklif gelirse, kulübün de yararı olursa yönetimimiz karar verdi. Bizi aşan konular" şeklinde açıklamada bulundu