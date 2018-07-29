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Bursaspor'dan 3 oyuncuyu İnegölspor istiyor

Bursaspor'da genç yetenekler Alper Ademoğlu, Emirhan Aydoğan ve Berat Jonathan Ustabaşı için İnegölspor talip oldu.

Kaynak: DHA
Bursaspor'dan 3 oyuncuyu İnegölspor istiyor
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29 Temmuz 2018 15:29
Bursaspor'da kiralanması beklenen genç oyuncular Alper Ademoğlu, Emirhan Aydoğan ve Berat Jonathan Ustabaşı'na İnegölspor talip oldu.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Afyonkarahisar kampının ardından yönetime verdiği raporda bazı genç oyuncuların kiralanmasını istemişti. TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor ise, Aybaba'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği 3 oyuncuya talip oldu. Bordo beyazlı kulüp, Alper Ademoğlu, Emirhan Aydoğan ve Berat Jonathan Ustabaşı'nı kiralamak için Bursaspor yönetimi ile masaya oturacak. Özellikle İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin de bu 3 oyuncuyu kadrolarında görmek istediklerini belirtirken, yeni sezonda bir üst lig için gerçekleştirecekleri mücadelede söz konusu futbolcuların takıma fayda sağlayacağını ifade etti.

Samet Aybaba yönetime sunduğu raporda Berat Jonathan Ustabaşı, Emirhan Aydoğan, Alper Ademoğlu, Ozancan Kökçü ve Gürkan Sefil'in kiralanmasını talep etmişti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma dahil olan Alper Ademoğlu, Bursaspor'da henüz resmi bir maçta forma giyemedi. 21 yaşındaki Emirhan Aydoğan ise geçtiğimiz sezonu İnegölspor'da kiralık olarak geçirirken, genç orta saha 31 maçta oynadı ve 3 gol attı. 24 yaşındaki forvet Berat Jonathan Ustabaşı ise geçtiğimiz sezonu Yeşil Bursa'da kiralık olarak geçirmiş ve 25 maçta 7 gol kaydetmişti.

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