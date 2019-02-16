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Bursaspor'da Yusuf Erdoğan krizi

Bursaspor'un Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta yeşil-beyazlı tribünler, kendi futbolcuları olan Yusuf Erdoğan'a tepki gösterdi. Yusuf Erdoğan ise tepkiler üzerine oyundan çıkmak istedi. Arkadaşlarının sakinleştirmesi sonucu oyunda kalan Yusuf Erdoğan, kısa bir süre sonra Samet Aybaba tarafından kenara alındı.

Kaynak: Sporx.com
Bursaspor'da Yusuf Erdoğan krizi
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16 Şubat 2019 16:39
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı.

Bursaspor'un 1-0 geride olduğu dakikalarda yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolcuları Yusuf Erdoğan'a tepki gösterdi. Taraftarların tepkisi üzerine sinirlenen Yusuf Erdoğan oyundan çıkmak istedi.

Yusuf Erdoğan kenara doğru giderken, 26 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Çaykur Rizesporlu Aatif Chahechouhe da Yusuf Erdoğan'a yanına giderek rakibin sakinleşmesi için çaba gösterdi. Tepkilere sinirlenen Yusuf Erdoğan, yanına gelen futbolculara 'Bırakın beni' diyerek yeniden sahaya döndü ve oyunda kaldı.

Yaşanan bu olaydan iki dakika sonra, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yusuf Erdoğan'ı oyundan çıkardı. Yusuf Erdoğan 35. dakikada oyundan alınmasının ardından doğrudan soyunma odasına giderken, Bursasporlu taraftarların tepkisi devam etti.

Öte yandan Bursasporlu futbolcular, soyunma odasına giden Yusuf Erdoğan'ı koridordan geri döndürdü. Yusuf Erdoğan'ın soyunma odasına gitmesini istemeyen futbolcular, 26 yaşındaki ismin yedek kulübesinde kalmasını sağladı.







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