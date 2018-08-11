  •  
    Ve Orman'a gönderme! "Güneş, Kasım'da yolcu"
  •  
    G.Saray taraftarından "Akbaba" tezahüratları!
  •  
    "Başkası onu beğenmez ama ben beğeniyorum"
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Türkiye için yeni rekor! Bonservis kralı 15 isim

Bursaspor'da transferin rotası Antalyaspor

Bursaspor transferde rotayı Antalyaspor'a çevirdi... Yeşil-Beyazlılar, Güney ekibinde mutsuz olan forvet Doukara ve kanat oyuncusu Maicon'un peşinde.

Bursaspor'da transferin rotası Antalyaspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2018 12:50
Tunay Torun, Lima, Aytaç ve Badji'yi renklerine bağlayan Bursaspor, artık hücum hattını güçlendirmeye yönelik transferler üzerinde çalışıyor. Timsah, Antalyaspor'un iki yıldızının peşinde: Maicon ve Doukara. Güney ekibindeki ekonomik sıkıntılardan dolayı mutsuz olan iki futbolcu da, ayrılmak istiyor. Bursaspor Doukara ile Maicon'un menacerleriyle temasa geçti. Forvet Doukara geçen sezon çıktığı 29 lig maçında 8 gol, 7 asistle oynadı. Maicon ise 30 lig maçında 5 gol, 5 asistlik katkı yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın her iki oyuncuyu da takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Harun kaldı gibi

Yeşil-Beyazlılar, kaleci Harun Tekin transferini ise şimdilik rafa kaldırdı. Bir süredir Beşiktaş ile görüşen Bursa, Harun'u 2.5 milyon Euro'nun altına satmak istemiyor. Siyah-Beyazlılar'ın da artan mevcut kurda şimdilik bu rakamlara çıkamadığı belirtildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için