Bursaspor'da transferin rotası Antalyaspor

Tunay Torun, Lima, Aytaç ve Badji'yi renklerine bağlayan Bursaspor, artık hücum hattını güçlendirmeye yönelik transferler üzerinde çalışıyor. Timsah, Antalyaspor'un iki yıldızının peşinde: Maicon ve Doukara. Güney ekibindeki ekonomik sıkıntılardan dolayı mutsuz olan iki futbolcu da, ayrılmak istiyor. Bursaspor Doukara ile Maicon'un menacerleriyle temasa geçti. Forvet Doukara geçen sezon çıktığı 29 lig maçında 8 gol, 7 asistle oynadı. Maicon ise 30 lig maçında 5 gol, 5 asistlik katkı yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın her iki oyuncuyu da takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.Yeşil-Beyazlılar, kaleci Harun Tekin transferini ise şimdilik rafa kaldırdı. Bir süredir Beşiktaş ile görüşen Bursa, Harun'u 2.5 milyon Euro'nun altına satmak istemiyor. Siyah-Beyazlılar'ın da artan mevcut kurda şimdilik bu rakamlara çıkamadığı belirtildi.