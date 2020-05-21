Bursaspor'da testler negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da koronavirüs testlerinin sonucu belli oldu.

Haber; AA
Bursaspor'da testler negatif çıktı
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21 Mayıs 2020 01:30
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet, futbolcu ve A takım personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline bu sabah Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, testlerde pozitif bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

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