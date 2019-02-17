8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

10 SEZON SONRA EN KÖTÜSÜ…

GOL SORUNU ÇEKİYOR

AYBABA'YA TEPKİLER YÜKSELDİ

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybeden Bursaspor, kendini ateşe attı. Taraftarlar, özellikle konuk ekibin ikinci golünün ardından yönetimi istifaya davet ederken, Teknik direktör Samet Aybaba ve oyunculara da tepkiler geldi. Yusuf Erdoğan, hatalı pası sonrasında tribünlerle diyaloğa girerken, gelen tepkiler üzerine 30'uncu dakika oyundan çıkmak istedi. Takım arkadaşlarının desteğiyle sahada kalan Yusuf, 4 dakika sonrasında ise oyundaki yerini Burak Kapacak'a bıraktı. Karşılaşma sonrasında da taraftarın tepkisinin devam etmesi üzerine yeşil beyazlı yönetim, stadyumda durumu değerlendirerek mayıs ayında yapılmak üzere olağanüstü kongre kararı alırken, karar da yapılan istişarelerin ardından resmi siteden duyuruldu. Bir grup Bursaspor taraftarı da akşam saatlerinde Başkan Ay'ın evine giderek protestosunu sürdürdü ve kongreye gitmesini isteyerek tepki gösterdi. Taraftarlar, kongre kararını beklediklerini dile getirerek, teknik heyet ve oyuncuları da eleştirdi.İyi bir kamp dönemi geçirmesine karşın sezonun ikinci yarısında galibiyet alamayan Bursaspor'un Çaykur Rizespor mücadelesi ile birlikte galibiyet hasreti de 8 maça çıktı. Bu sezon en fazla galibiyet alamadığı dönemi yaşayan yeşil beyazlılar, son 2 mücadelesinde ise kötü bir oyun ortaya koyarak sahadan puansız ayrıldı. Önceki hafta Beşiktaş'a 2-0 kaybedilen maçta da takıma yoğun eleştiriler gelirken, 2 puan önünde çıktığı mücadelede Rizespor'a karşı gelen mağlubiyet ise bardağı taşıran son damla oldu.Bursaspor, bu sezon ligde 22'nci hafta sonunda 24 puanda kaldı. Averajla 14'üncü sırada haftayı kapatan yeşil beyazlılar, 15'inci Fenerbahçe ve 16'ncı MKE Ankaragücü ile de aynı puana sahip. Ligin 22 haftalık süreci baz alındığında ise Bursaspor benzer bir performansı ise son olarak 10 sezon öncesinde sergiledi. 2007/08 sezonunda 22'nci haftayı bugünkü gibi 24 puanla geçen yeşil beyazlılar, 10 sezon sonra aynı grafiği gösterdi.Yeşil beyazlıların galibiyet alamamasında en büyük etkenlerden biri de gol sorunu yaşaması oldu. Bursaspor, son 3 mücadelesinde de rakip fileleri havalandıramadı. Bununla birlikte galibiyet hasreti çekilen son 8 karşılaşmada ise Bursaspor yalnızca 3 kez gol sevinci yaşayabildi. Teknik direktör Samet Aybaba da açıklamalarında gol sorunu çektiklerine işaret ederken, özellikle sakatlığı nedeniyle son 3 maçtır forma giyemeyen ve son 10 maçta yalnızca 41 dakika süre alabilen Diafra Sakho'nun yokluğu da bu durumda etkili oldu.Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da tepkilerin odağında yer aldı. Camia tarafından eleştirilmeye başlanan deneyimli teknik adamın oyuncu tercihleri sorgulanıyor. Savunmada Aurelien Chedjou'nun sakatlığının bulunmamasına karşın son 3 maçta forma giyememesi ve bu bölgede Santiago Vergini'nin de performansı eleştirilirken, Çaykur Rizespor'a karşı sakatlığı düzelen Abdullahi Shehu yerine 20 yaşındaki genç oyuncu Ramazan Keskin ile başlaması da bir diğer gündem maddesi oldu.Bursaspor'u önümüzdeki haftalarda ise zorlu maçlar bekliyor. 23'üncü hafta maçında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ardından sahasında orta sıralardaki Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Akabinde kendisi gibi ateş hattında yer alan ve şu an aynı puana sahip MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, dönüşte ise evinde lig ikincisi Galatasaray'ı ağırlayacak.