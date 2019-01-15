Bursaspor'da Shehu ve Aytaç takımdan ayrı çalıştı

AYBABA İKİNCİ YARIDAN UMUTLU

LATO YAZI, LİMA KIŞI YAŞIYOR

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarını sağanak yağış altındaki antrenmanla sürdürdü.Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Yoğun sağanak yağış altında gerçekleşen Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ile başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda, daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil beyazlı oyuncular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu ve Aytaç Kara ise takımdan ayrı düz koşuyla antrenmanı tamamladı. Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı.Antrenmanı yakından takip eden teknik direktör Samet Aybaba, bir süre basın mensuplarıyla sohbet etti. Son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında kötü bir ortaya koyduklarını ancak Fenerbahçe maçının atmosferinin farklı olacağına işaret eden Aybaba, ikinci yarıda da çok koşan ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında olduğu gibi 119 kilometre mesafeleri kat ettikleri maçların ikinci yarıda daha fazla olması yönünde takımı hazırladıklarını belirtti. Aybaba kamptaki performansı ile öne çıkan 16 yaşındaki Ali Akman için yapılan değerlendirmeler için henüz erken olduğunu belirterek, "Potansiyeli olan bir oyuncu, daha çok zamanı var, kendisini daha da geliştirecek" dedi.Bursa genelindeki olumsuz hava koşulları bazı oyuncuları ise zorladı. Yeşil beyazlı oyuncular sahaya adım atmalarının ardından yağışın etkisiyle takımın malzemecisine koşarken, bere ve eldivenleri takarak antrenmana başladı. Özellikle Brezilyalı oyuncu Allano Lima yüzünün etrafını bere ve boyunluk ile kapatarak soğuk havadan korunurken, Iasmin Latovlevici'nin yağış ve soğuk hava altında da şortla antrenmana çıkmaktan vazgeçmemesi dikkat çekti. Bu durum oyuncular arasında her iki oyuncunun farklı iklimi yaşaması şeklinde yorumlanırken neşeli anlara da sahne oldu.Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.