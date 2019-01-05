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Bursaspor'da keyifler yerinde

Bursaspor sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam ederken oyuncular ve teknik heyette neşe hakim.

Kaynak: DHA
Bursaspor'da keyifler yerinde
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05 Ocak 2019 15:00
Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'daki kampında sürdüren Bursaspor, sabah idmanıyla çalışmalarına devam etti. Dün sabah yapılan idmanda sakatlanarak akşamki antrenmana katılamayan Tunay Torun'dan iyi haber gelirken, deneyimli oyuncu bu sabah yapılan idmanda yer aldı. Antrenmana Abdullahi Shehu ve Barış Yardımcı ise katılamadı. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

"KAFALARDAKİ SORU İŞARETİNİ KALDIRDIK"
Yeşil beyazlıların kampında dikkati çeken nokta ise oyuncuların neşeli görüntüleri oldu. Antrenmanda teknik direktör Samet Aybaba'nın direktifleri doğrultusunda hareket eden futbolcular, sıcak ve samimi diyaloglarıyla dikkat çekti. Aybaba da buna dair, "Son iki sezonu hep irdeliyoruz. Bununla ilgili önlemler alıp problemleri çözmek bizim işimiz. Ancak sezon başındaki tabloya nazaran kafalardaki soru işaretini kaldırdık. Takımdaki oyuncuların da rahatlığı ve neşesi bundan kaynaklanıyor" dedi.
Aybaba, rakiplerin artık kendilerine karşı önlem aldığını ve açık futbol oynamadığını belirterek "Bu iyiye işaret" yorumunu yaptı.

İLK HAZIRLIK MAÇI
Öte yandan Bursaspor, ilk hazırlık maçına 6 Ocak Pazar günü çıkacak. Yeşil beyazlılar yarın saat 15.00'de Hollanda ekibi MVV Maastricht ile karşılaşacak. Samet Aybaba'nın öğrencileri daha sonraki hazırlık maçlarında ise 8 Aralık Salı günü Kastamonuspor ve 11 Ocak Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

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