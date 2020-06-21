Bursaspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."



