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Bursaspor'da Genel Kurul heyecanı

Bursaspor'un olağan Genel Kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacağı açıklandı.

Kaynak: AA
Bursaspor'da Genel Kurul heyecanı
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04 Mayıs 2018 16:52
Bursaspor Kulübünün olağan genel kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, genel kurulun birinci toplantısının ilk oturumunun 19 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te, ikinci oturumunun 20 Mayıs Pazar günü 12.00-17.00 saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ilk oturumunun 26 Mayıs Cumartesi günü saat 21.30'da, ikinci oturumunun ise 27 Mayıs Pazar günü 12.00-17.00 saatlerinde aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Yeşil-beyazlı kulübün genel kurulu öncesinde şu ana kadar Ahmet Bozdemir, Hüseyin Akdemir ve Lemi Keskin başkan adaylığını açıklayan isimler oldu.

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