Bursaspor'da flaş; "Sezon başından beri kuruş alamadık"

Bursaspor'da oyuncular sezon başından beri maaş alamadıklarını belirten bir bildiri paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bursaspor'da flaş; 'Sezon başından beri kuruş alamadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2021 00:17
1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular ortak bir bildiri paylaştı ve sezon başından bu yana para alamadıkları belirtildi.

Oyuncuların imzasının bulunduğu bildiride, "Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşların yatmaması normal kabul edilmemeli." ifadeleri kullanıldı.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.