Bursaspor'da flaş; 'Sezon başından beri kuruş alamadık'

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular ortak bir bildiri paylaştı ve sezon başından bu yana para alamadıkları belirtildi.
Oyuncuların imzasının bulunduğu bildiride, "Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşların yatmaması normal kabul edilmemeli." ifadeleri kullanıldı.
Oyuncuların imzasının bulunduğu bildiride, "Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşların yatmaması normal kabul edilmemeli." ifadeleri kullanıldı.