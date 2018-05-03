Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, futbolcular bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Özlüce Tesisleri'nde saat 10.00'da yapılması planlanan antrenman için tesislere gelen oyuncular, soyunma odasında toplanarak idmana çıkmama kararı aldı.



Sahaya çıkmayan oyuncuların, tesislerdeki kondisyon salonunda bir çalışma gerçekleştirdikleri, yönetim kurulu üyelerinden ödemelerle ilgili kendilerine bir söz verilmesini bekledikleri öğrenildi.



Bu arada yeşil-beyazlı kulübün medya sorumlusu, gazetecilerin yanına gelerek idmanın iptal olduğunu ve konuyla ilgili kulüpten açıklama yapılacağını söyledi.



Yeşil-beyazlı oyuncular, dünkü antrenmana da yaklaşık 40 dakika gecikmeli çıkmıştı.



