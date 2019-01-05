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Bursaspor'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı

Bursaspor, Emre Taşdemir ie karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kaynak: AA
Bursaspor'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı
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05 Ocak 2019 17:03
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, futbolcu Emre Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir, bu sezon sadece bir maçta forma şansı bulabildi.

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