Bursaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!
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06 Aralık 2020 14:48
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline dün uygulanan PCR testlerinin sonuçlarının belli olduğu duyuruldu. 

Son testlerde bir basketbolcuda pozitif bulguya rastlandığının belirtildiği açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.



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