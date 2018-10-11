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Bursaspor'da ayrılık ve yeni bir anlaşma!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da görev yapan kaleci antrenörü Yılmaz Bal görevden ayrıldı.

Kaynak: Milliyet
Bursaspor'da ayrılık ve yeni bir anlaşma!
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11 Ekim 2018 12:19
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın yardımcılarından kaleci antrenörü Yılmaz Bal, görevinden ayrıldı.

Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba'nın yardımcılığını yapan kaleci antrenörü Yılmaz Bal, dün görevini bıraktı. Teknik ekip ve futbolcularla vedalaşan Bal'ın yerine Bursaspor'un eski antrenörlerinden İvko Gançev'in getirilmesine karar verildi.

Gançev'in, bugün Bursa'ya gelerek takıma katılması beklenirken, Koray Tanrıverdi'nin de Gançev'le beraber görevine devam edeceği ifade edildi..

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