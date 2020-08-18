Bursaspor'da Anıl Karaer'in sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Anıl Karaer ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Bursaspor'da Anıl Karaer'in sözleşmesi feshedildi
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18 Ağustos 2020 18:34
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, futbolcusu Anıl Karaer'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, defans mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Anıl Karaer'in sözleşmesinin, oyuncunun kendi isteği doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Anıl Karaer'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

 

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