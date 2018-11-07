UÇK'DAN ALEYHTE KARAR

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, sürpriz bir şekilde transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin haberine göre; Bursaspor Kulübü geçen sezon sözleşmesi feshedilen teknik direktör Paul Le Guen ve yardımcılarına ödemesi gereken taksitlendirilmiş alacağında verdiği taahhüdü yerine getirmediğinden transfer yasağı ile karşılaştı.Bursaspor'un Fransız teknik adam ve yardımcılarına toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro borcu bulunuyor. Sözleşmenin feshi sırasında bu paranın 6 eşit taksitte ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.Bursaspor 260 bin Euro tutan taksitlerden ilk ikisini Fransız çalıştırıcıya ödedi. Ancak 5 Kasım'da ödenecek üçüncü taksitin ödemesi yapılmadı. Bursaspor'un ödeme süresinin uzatılması konusunda yaptığı girişim Paul Le Guen cephesinden olumlu yanıt bulmadı.Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınan anlaşmazlığın Bursaspor'un aleyhine sonuçlandığı belirtildi.Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, Yeşil Beyazlı kulübün Fransız teknik adam ve yardımcılarına ara transfer dönemine kadar birikmiş alacaklarını ödemediği takdirde transfer yapamayacağı kaydedildi.Yönetim, bu süreçte Paul Le Guen'e parasını ödeyecek. Aksi takdirde kulüp ocakta transfer yapamayacak.