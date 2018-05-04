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"Bursaspor'a bu yapılan darbedir"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursdaspor'da başkanlığa adaylığını açıklayan Lemi Keskin, yeşil-beyazlı futbolculara tepki gösterdi.

Kaynak: AA
'Bursaspor'a bu yapılan darbedir'
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04 Mayıs 2018 13:37
Bursaspor Kulübünün ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulu öncesinde iş adamı Lemi Keskin de başkan adaylığını açıkladı.

Keskin, Bursa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geçmişte babasının da kendisinin de yeşil-beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunduklarını hatırlattı.

Öncelikle Bursaspor taraftarı olduğunu belirten Keskin ''Maçlarda geçmişte hissettiğimiz heyecanı artık maalesef hissetmiyoruz. Ayrıca mevcut başkanın paraya dayalı söylemleri içimizi karartıyor. Borcumuzu azaltacaktı, aksine daha da artırdı. Bizler de artık sadece para ve iyi niyetin başarı için bir kriter olmadığını anladık.'' dedi. 

Keskin, plan ve proje bulunmadığında başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, ''Biz de ekibimizle birlikte hazırladığımız plan ve projelerle adaylığımızı açıklıyoruz. Bunun için tüm hazırlığımızı yaptık.'' diye konuştu. 

Toplantıda, ekibiyle birlikte hazırladıkları projelerini aktaran Keskin, seçilmeleri halinde başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. 

Lemi Keskin, seçilmeleri halinde ilk icraatları olarak Özlüce Tesisleri'nin adını ''İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'' şeklinde değiştireceklerini aktardı. 



"BU YAPILAN BURSASPOR'A  DARBEDİR"

Bir gazetecinin, yeşil-beyazlı oyuncuların alacakları ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmamalarını hatırlatması üzerine Keskin, şu ifadeleri kullandı:

''Ali Ay ile belki rakibiz ama önce Bursasporluyuz. Bursasporlu futbolcuların yaptığı kulübümüze darbedir. Hiç tasvip etmiyorum. Asgari maaşla çalışan taraftar o stadı tıklım tıklım doldururken, basketbolda az parayla çok iş yapan oyuncular varken, TFF tarafından parası garanti olan futbolcuların böyle yapması çok üzücü.'' 

Lemi Keskin, yeşil-beyazlı kulüpte Ahmet Bozdemir ve Hüseyin Akdemir'in ardından başkanlık için adaylığını açıklayan üçüncü isim oldu. 

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