Bursaspor'a 3 puanı Ali Akman getirdi

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Bursaspor üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmada Bursaspor'un golleri 52. dakikada Onur Atasayar ve 84. dakikada Ali Akman'dan geldi. Adana Demirspor'un golü ise 78. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 31 puanda kaldı ve 5. sırada yer aldı. Bursaspor ise puanını 30'a yükseltti ve 6. sırada yer aldı.



Bursaspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise aynı haftada Boluspor deplasmanına gidecek.



ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET



Bursaspor, Adana Demirspor deplasmanındaki galibiyetle birlikte üst üste 3. maçını kazanmış oldu.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk



Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 70 Samet Akaydın), Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Aissati (Dk. 89 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler (Dk. 46 Traore), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 70 Ezeh), Pa Dibba, Mehmet Akyüz



Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Burak Altıparmak, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Burak Kapacak (Dk. 89 Ramazan Keskin), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Ali Akman (Dk. 85 Batuhan Kör)



Goller: Dk. 54 Onur Atasayar, Dk. 85 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 59 Onur Atasayar, Dk. 60 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)







