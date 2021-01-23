Bursaspor'a 3 puanı Ali Akman getirdi

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
Abone Ol
Bursaspor'a 3 puanı Ali Akman getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2021 20:57
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Bursaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Bursaspor'un golleri 52. dakikada Onur Atasayar ve 84. dakikada Ali Akman'dan geldi. Adana Demirspor'un golü ise 78. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 31 puanda kaldı ve 5. sırada yer aldı. Bursaspor ise puanını 30'a yükseltti ve 6. sırada yer aldı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise aynı haftada Boluspor deplasmanına gidecek.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bursaspor, Adana Demirspor deplasmanındaki galibiyetle birlikte üst üste 3. maçını kazanmış oldu. 

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 70 Samet Akaydın), Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Aissati (Dk. 89 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler (Dk. 46 Traore), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 70 Ezeh), Pa Dibba, Mehmet Akyüz

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Burak Altıparmak, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Burak Kapacak (Dk. 89 Ramazan Keskin), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Ali Akman (Dk. 85 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 54 Onur Atasayar, Dk. 85 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 59 Onur Atasayar, Dk. 60 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için