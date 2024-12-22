Bursaspor, zorlu mücadelede Büyükçekmece'yi mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bursaspor Yörsan Onvo, Büyükçekmece Basketbol'u 87-84 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, zorlu mücadelede Büyükçekmece'yi mağlup etti
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22 Aralık 2024 17:45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bursaspor Yörsan, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-84 mağlup etti.

Bu sonuçla Bursaspor, ligde 6. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 9. yenilgisini yaşadı. 

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 8, Erdi Gülaslan 14, Sajus 6, Love 4, Zagorac 15, Franke 23, Starks 2, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 4

Bursaspor Yörsan: Pipes 11, Michineau 2, Grantham 28, Gavrilovic, Berkay Candan 6, Brown 18, Ömer Utku Al, Sharma 11, David Mutaf 11, Mehmet Atalan

1. periyot: 22-16

Devre: 45-37

3. periyot: 71-64

Beş faulle çıkan: 34.59 Sharma (Bursaspor Yörsan)

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