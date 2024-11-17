Bursaspor Yörsan'dan 4. galibiyet

Bursaspor Yörsan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup ederek 7. lig maçında 4. galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bursaspor Yörsan'dan 4. galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2024 23:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Bursaspor Yörsan, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-74 yendi.

Bu sonucun ardından Bursaspor 4'üncü galibiyetini alırken, Merkezefendi ise 6. yenilgisini tattı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 15, Tyler Cook 13, Lomazs 16, McLemore 2, İsmail Karabilen, Arca Tüloğlu 13, Berke Aygündüz 4, Shittu 1, Bleijenbergh 10,

Bursaspor Yörsan: Brown 12, Michineau 14, Grantham 5, Sharma 2, Sarper David Mutaf 11, Pipes 15, Ömer Utku Al 6, Gavrilovic 18, Berkay Candan 5,

1. Periyot: 13-18

Devre: 36-36

3. Periyot: 53-64

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery