Bursaspor yönetiminden sosyal medya tepkisi

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek haklarında çıkan iddialara cevap verdi.Bundan sonra bu tür basın toplantılarını ayda bir yapacaklarını dile getiren Bursaspor Başkın Ali Ay,dedi.Bursaspor 2'nci Başkanı Cem Öztürk ise son zamanlarda yeşil beyazlı kulübe yönelik haberlere dikkati çekerek, "Uzunca bir süredir, sistematik bir şekilde, belirli odaklar tarafından yönlendirilen bir grup insan, başta yönetici arkadaşımız Hasan Parlakay olmak üzere, başkanımızı hedef alan, çirkin ve asılsız bir karalama kampanyası yürütüyor. Hiç bir belge ve bilgi sahibi olmadan kamuoyunu yanıltmaya çalışarak, Bursaspor Yönetim Kurulunun itibarını zedelemekten ve kaos yaratmaktan başka hiç bir amacı olmayan bu insanların ne gazetecilikle, ne de Bursasporlu olmakla ilgisi vardır. Çamur at izi kalsın yöntemi, bir insanlık suçudur Yönetimde görev alan bütün arkadaşlarım, Bursaspor'da kendi işlerinden çok daha fazla mesai harcarken, maddi manevi her anlamda seferber olmuşken, buradan bir rant elde elde edildiğini iddia ve ima etmek, son derece ahlaksız ve haince bir tutumdur" dedi.Her gün bir araya gelip Bursaspor'un problemlerini çözmek için uğraştıklarını kaydeden Öztürk, "Yönetim kurulu olarak kıt kaynakları en efektif biçimde nasıl kullanırız diye her gün hesap kitap yapıyoruz. Kaynak yaratmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bunları başkan ve sadece birkaç önetici değil, hep birlikte, 19 kişilik yönetim kurulumuzla yapıyoruz ama görüyoruz ki bu çabanın değersizleştirilmesine yönelik bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yalan yanlış ithamlar, hakaretler, maksadını aşan eleştiri ve suçlamalar, Bursaspor'a hizmeti bir ideal olarak belirlemiş olan ve günün birinde bu bayrağı devralmak isteyen her aklı başında insana geri adım attırır. Biz eleştiriye, farklı fikirlere ve görüşlere açık, bunlara saygı duyan bir yönetimiz. Bu çatı altında bulunan herkes, Bursaspor'a değer katmak için mücadele ediyor. Ama görüyoruz ki birileri kendine bir hedef seçmiş, insafsızca saldırıyor. Bursaspor'da başkan, yönetici ya da herhangi bir profesyonel ve hatta antrenör olma hayali kuranlara sesleniyorum. Günün birinde elbette hedefinize ulaşabilirsiniz Ancak bu şekilde, yani görev başındakileri karalayarak, itham ederek, suçlayarak, hak ve hukuka uygun olmayan biçimde bu görevlere gelirseniz, bilin ki sizi de aynı yöntemle gönderirler" diye konuştu.Daha sonra konuşan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hasan Parlakay ise hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Parlakay şu açıklamayı yaptı: "Bu benim için zor bir süreç fakat bir o kadarda kolay bir süreç. Çünkü hiçbir şekilde hiç kimseden korkumuz yok. Bizin alnımız ak. Tapu meseleleri bir kendini bilmezin ortaya attığı iddia. Allah'a şükür ailemizin malı mülkü vardır, ben finans işlerini yürüttüğüm için de bir çoğu benim üzerimdedir. Bununla ilgili kimseye, neden bu kadar malım olduğuna dair bir açıklama yapma gerekliliği duymadım şimdiye kadar. Tabii üzerime böyle bir iftira atılana kadar. Bu bahsi geçen listeler tamamı doğru listeler değil. İsteyen tüm arkadaşlara bunların tamamını ve detaylarını gösterebilirim. Ben 18 yıldır başkanımla beraberim ve bunun için şeref duyuyorum, ondan öğrendiğim her şey için, en çokta hak yememek, insanlara kötülük yapmamak ve haram yememektir. Dolayısıyla bu konuda her zaman alnım ak" ifadelerini kullandı.