Teknik direktör Fatih Tekke ile yolarını ayıran Bursaspor'da hareketli saatler yaşanıyor.



Tuzlaspor maçının ardından ikinci başkan Emin Adanur'un ofisinde toplanan Yeşil Beyazlı yöneticiler gece geç saatlere kadar takımı düzlüğe çıkaracak boşta olan teknik direktörler arasında tercih yaptı. Yönetim kurulunda teknik direktör mesaisi pazartesi günü de devam etti. Takımın 6 haftalık periyotta 3'üncü teknik direktörle yola devam edecek olması yönetimin hata yapma lüksünü ortadan kaldırdı.



Bursa Hakimiyet'in haberine göre; Bu doğrultuda mevcut aday sayısını 3'e indiren yönetim Tamer Tuna, Yalçın Koşukavak ve İsmail Ertekin isimlerini belirledi.



GÖRÜŞMELER İSTANBUL'A KAYDI



Dün gün içerisinde teknik direktör görüşmelerini İstanbul'da devam ettiren Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri gerekli temasları kurdu. Yönetimin birinci önceliği durumundaki Tamer Tuna'nın ekonomik taleplerini kulübün finansal şartlarına indirmeye çalışan yönetim, ayrıca eski teknik direktörlerden Yalçın Koşukavak için de ekstra mesai harcadı.



Tamer Tuna'nın ilk görüşmede 1 yıl için 10 milyon TL ücret istemesi ve bu ücretin yarısını da peşin talep etmesi işleri zorlaştırdı.



Bu iki ismin yanı sıra ismi Bursaspor'la özdeşleşen İsmail Ertekin de Bursaspor'un temas kurduğu diğer teknik direktör adayı oldu. Bursaspor Yönetimi en kısa sürede söz konusu üç teknik direktör arasında tercihini yapacak ve Yeşil Beyazlı takımın yeni teknik patronunu açıklayacak.



