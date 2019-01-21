AYTAÇ: "FENERBAHÇE ZOR BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

'daveile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Yusuf Erdoğan, galibiyeti kaçırdıklarını söylerken, "Kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Üzülelim mi, sevinelim mi arasında bir maç oldu. Son dakikada galibiyeti de kaçırdık. Daha iyi yerlerde olmalıyız, bu camia bunu hak ediyor. İkinci yarı inşallah bize ders olur. Attığımız birçok gol VAR'dan döndü. Bugün de yarım gol attık, oldu mu, olmadı mı heyecanı yaşadık." ifadelerini kullandı.Aytaç Kara ise 89. dakikadaki beraberlik golünü anlattı ve, "İlk yarıda uzun topla başladık, dönen topları Fenerbahçe aldı. İlk yarı istediğimiz gibi oynamadık ve Fenerbahçe de bunları değerlendirdi. Ama ben net fırsatı kaçırdım. Lima ile Yusuf girince önde oynadık. İkinci yarı iyi oynadık, gol bana nasip oldu. Fenerbahçe camiasına, Ersun Hoca ile başarılar dilerim. Gerçekten zor bir sınavdan geçiyorlar. Onlara da önümüzdeki maçlarda başarılar dilerim." diye konuştu.