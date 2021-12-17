Bursaspor'un yeni sportif direktörü Deniz Kolgu

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bursaspor'un yeni sportif direktörü Deniz Kolgu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2021 14:50
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sportif direktörlük için Deniz Kolgu ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüze daha önce futbolcu olarak önemli hizmetler veren Deniz Kolgu, yönetim kurulumuzun kararıyla sportif direktörlük görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.