Bursaspor'un yeni hocası Tamer Tuna!

Bursaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bursaspor'un yeni hocası Tamer Tuna!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2021 12:39
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.