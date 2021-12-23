Bursaspor'un yeni hocası Tamer Tuna!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



İşte kulüpten yapılan açıklama;



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





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