Bursaspor'un yeni hocası Tamer Tuna!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.