Bursaspor'un korkutan borcu!

Bursaspor Divan Kurulu toplantısında önemli konular masaya yatırıldı



Divan Kurulu toplantısına, İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Divan Kurulu eski Başkanı İdris Sevinç, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, yönetim kurulu üyeleri Enes Can Demir, 2. Başkan Sinan Topuk, Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin, Selim Yolgeçen, Şaban Serbest katıldı.



Divan Başkan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Bugün bir yıldır görevde bulunuyoruz. Kötü bir sezon geçirip 2. Lige düşen Bursaspor'un yeniden başarılı günlerine dönebilmesi için kenetlenmemiz gerekiyor. Bunun için acil önlemler alınmalı. Ortak değere herkesin sahip çıkması gerekir. Mali tablo yönetimin en büyük sorunudur. Kulüpten alacaklı görünen eski yöneticilerin alacaklarından vazgeçmeleri kulübün önünü açacaktır. Futbolcularında böyle yapmasını istiyoruz. Öncelik yapıp tarihe geçsinler. Onlara localarda yer verelim. Tüm millet vekillerinin Bursa'ya sahip çıkmaları gerekiyor. Herkesin forma konusunda kulübüne destek olmasını arzuluyorum" dedi.



İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Sözün bittiği yerdeyiz. Zamanında hovardaca harcananlardan bugüne geldik diyebilirim. Bursaspor üyeliğinden atılan, mahkeme kararı ile dönen bir taraftarım. Bu taraftarlar inandıkları ismin ardından yürürler. Biz stratejik bir yönetimi beceremedik. Bugün o nedenle buradayız. Bursaspor'un bir yol haritası olmalı. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğine bakmamız lazım. Bize düşen ne varsa yapmaya bir hazırız. Hep birlikte bu durumdan çıkarız" diyerek konuşmasını bitirdi.



Konuşmanın ardından ilk forma Başkan Ömer Furkan Banaz tarafından İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'na verildi. Ardından Alpay Şar'a hediye formasını İdris Sevinç, üçüncü forma ise Güney Özbek'e eski milletvekili Ali Rahmi Beyreli tarafından verildi.



Başkan Banaz'ın Divan Kurulunda yaptığı açıklama şöyle;



"Değerli Divan Kuru, Divan Kurulu üyeleri, ekranları başında bizi takip eden Bursasporlular, kulübümüzün içinde bulunduğu durum hepinizin malumu olarak kabul edebilir miyiz? Veya durumun ne kadar ciddi olduğu konusunda bir mutabakata varabilir mıyız? Sürecin bizler için nasıl işlediğini hepiniz merak ediyorsunuz. Bugün gerçekleşen divan kurulunda Bursaspor'u nelerin beklediği hakkında detaylı bir bilgilendirme yapacağız.



Öncelikle Bursaspor ciddi bir mali açmazın içinde, kelimenin tam anlamıyla boğulmuş durumda ve düştüğümüz ligde gelirleri borcuna kıyasla yok hükmündedir. İçinde bulunduğumuz mali tablo hayal kurmaya bile engeldir. Ayağı yere sağlam basan sürdürülebilir ve çok katılımcılı projeler olmadan mevcut tablonun içinden çıkmak imkansızdır. Altını çize çize söylüyorum: Bursasporumuz tarihi boyunca böyle bir zorlu dönemin içinde hiç bulunmamıştır. Bursaspor camiasının mevcut gerçekler ile bir an önce yüzleşmesi ve en önemlisi kabul etmesi gerekmektedir. Geçirmiş olduğumuz süreçleri tartışarak Bursaspor aynı hataların içine çekilmemelidir bu acı deneyimlerin Bursaspor camiasına katacağı tek durum hatalardan ders çıkarmaktır. Yaşanmışlıklardan referans alarak kısa, orta, uzun vadeli planlarımızı hızlı bir şekilde ortaya koymaya çabalıyoruz.



Herkes romantik bir yaklaşımla zor süreçleri atlatıp düze çıkan başarılı kulüplerin hikayelerini dillerimize pelesenk olurcasına anlatıyor. Bu romantizmi kendi kulübümüze en içten gelen sevgiyle yakıştıranlardan farkımız yok. Aksine reel durumları da göz önünde bulundurarak böyle bir hikayenin ve tarihin tanığı olabilmenin düşlerini gayretlerimize sararak gece gündüz mesai sarf ediyoruz



Elini taşa koyan bütün gönüldaşlarımızla "neden olmasın" diye de çabalıyoruz. İlk olarak futbol şubemize sportif direktör getirerek önümüzdeki sürecin planlamasına başladık. Bu bağlamda transfer tahtasını açmayı da tamamen gündemimizden kaldırmış bulunmaktayız. Tahtanın açılması olmayan paranın harcanarak Bursaspor'un sırtına borç yükü eklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Biz kimseye hayal pazarlama derdinde değiliz, Oyuncular gelir oyuncular gider, biz Bursaspor'un yaşatılması tarafındayız. Bu konuda camiamızdan gelecek gerçeklikten uzak baskılara da göğüs germeye ben ve yönetim kurulum olarak hazırız. Yüzlerce icra dosyası ve davaya yenilerini eklememekte kararlıyız. Bursaspor'un her kuruşunu son kuruşumuz gibi harcayacağımıza sizlere bir kez daha söz veriyoruz. bizim için başka Bursaspor yok Ve ben kulübümüzün tarihine dinamit döşeyenlerden olmayacağıma, aksine bu kulübü hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceğime söz verdim. Geçtiğimiz sürecin ikame edilebilmesi yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın ciddi fedakarlıkları sayesinde gerçekleşti.



Bundan sonraki süreçlerin ikame edilebilmesi ancak ve ancak bütün şehrin fedakarlığı ile gerçekleşebilir. Formaları satışa çıkardık fakat milyonluk şehirde bin adet formaya dahi ulaşamadık; buyurun size gerçekler!!!



Şehir ile yıpratılmış bütün ilişkileri teker teker onarmamız gerekiyor, biz bu şehrin takımının yöneticileriyiz ve burada kalıcı değiliz. Bizim amacımız ve tek gayemiz Bursaspor'un her ne olursa olsun adıyla, armasıyla ve bütün değerleriyle yaşaması.



Aşırı sevginin zarar verici tarafını hiç düşünmedik. Okul sıralarında, vardiya aralarında, toplu taşımalarda, sokaklarda ve dahi evlerde, biricik takımına gönül vermiş herkes Bursaspor'u konuşuyor ve bir şekilde sevgisinden doğan üzünçlerle içinde bulunduğumuz durumlara kahrediyoruz. Oysa bizi bu hale getiren sebeplerden biri de Bursaspor'u çok sevdiğini söyleyen insanların hatalı kararları olmadı mı? Sevgimizi akılla süsleyebilseydik, huzurunuzda başka meseleleri konuşuyor olurduk.



Bursaspor açısından ödenecek her kuruş büyük fedakarlıklar ile ödeniyor. Fakat alacaklı muhataplardan bu fedakarlıkları hiç bir şekilde göremiyoruz. Bursaspor'un kendi şehrine üç yüz milyondan fazla borcu var. Bursa her ne kadar büyük bir şehir olsa da herkes birbirini az çok tanıyor. Alacaklılardan çoğu sizlerin de tanıdığı, arkadaşlarınız belki de iş ortaklarınız. Bursaspor açısından bizim alacaklıların bir kuruşunu ödememiz bile büyük bir fedakarlık ile gerçekleşecektir çünkü:



Bizim Bursaspor'un yaşaması için yapmamız gereken zorunlu ödemelerden fedakarlık yapıp alacaklılara ödeme yapmamız gerekmektedir. Bu konu ile alakalı Arkadaşlarımızla oturup bir yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Daha öncede söylemiştik bizim farklı isimler ile mücadele etme gündemimiz yok, fakat bu sahipsizlik ve unutulmuşluk bizleri derinden yaralayarak kaçınılmaza doğru sürüklemektedir. Bursaspor'un geleceğine, Bursaspor'un taraftarları karar verecektir; bizler sadece süreci yönetmek adına her kuruşu son kuruşmuş gibi harcamaya dikkat ediyoruz.



Huzurunuzdaki ilk konuşmamda bu kulübün gerçek sahiplerinin onu koruyan ve yaşatanlar olduğunu söylemiştim. İyi gün de herkes -mış gibi yapabilir. Fakat kem günler, netameli zamanlar yaşanırken samimiyetini gayretiyle, sevgisini aklıyla harmanlayanlar bunu başarabilir.



Daha önce "aday olmak isteyen varsa gelsin buyursun" dedik fakat kapımızı bir Allah'ın kulu çalmadı. Bir milyar liranın üzerinde vadesi geçmiş borçtan bahsediyoruz, Bursaspor'un bir malı mülkü de yok, tesislerimize sürekli icra kanalı ile alacaklılar gelmekte; kimi beş bin, kimi beş milyon; Avukat arkadaşlar geliyor belediyeye zimmetli eşyaları alıp yeddi emin deposuna götürüyor bir hafta içinde tekrar iade etmek zorunda kalıyorlar. Bursaspor'un parası da malı da yok!!! O yüzden de alacaklıların ciddi fedakarlıklar yapmaları gerekmektedir.



Bursaspor ve Bursa halkı, Bursaspor'un bütün değerleri ile yaşaması adına yapılacak fedakarlıkları sonsuza kadar unutmayacaktır. Gelin hep birlikte fedakarlık projesini başlatalım ve süreçten alnımızın akıyla çıkalım. Biz, bize yakışan bir hikayenin öznesi olalım. Nesneler dünyasında gelip geçici bir öğe olmayalım.



Çünkü bu kulüp bizim Bursaspor'umuz



Gelin hep birlikte Bu kutlu şehre borçlarımızı ödeyelim, Büyüklerimizden, sevdiklerimizden yadigâr armayı yaşatalım. Kapımız herkese açık, fedakarlık gösteren herkesin kapısına Bursaspor adına gideceğimizden şüpheniz olmasın. Değerli divan kurulu üyeleri, gerekli fedakarlığı Bursaspor adına sizlerin de göstereceğini, hiç olmazsa Bursaspor adına kapı çalacağınızı ümit ediyoruz.



Sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyor, hepinize iyi akşamlar diliyorum



Çünkü Başka Bursaspor yok!"



Başkan Banaz, kulübün toplam borcunun 1 milyar 3 milyon 274 bin 137 lira olduğunu açıkladı (Bursa Olay)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ