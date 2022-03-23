Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kaleci Erhan Erentürk'ün parmağından ameliyat edildiği bildirildi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ocak ayındaki Antalya kampında, genç file bekçisinin sol el dördüncü parmak pif ekleminde çıkıklı kırık yaralanması oluştuğu hatırlatıldı.



Erhan Erentürk'ün 15 Mart'ta yapılan muayenesinde, sakatlığının geçmediği, kırığın kapanmadığı ve eklem çıkıklığının devam ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Futbolcumuzun parmağını daha sağlıklı kullanabilmesi adına ameliyat olmasına karar verilmiştir. Erentürk, bugün sabah saatlerinde başarılı bir parmak kırığı ameliyatı geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisine devam edilecek, sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacaktır. Erhan Erentürk'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyor ve en kısa zamanda yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz."





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