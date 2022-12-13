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Bursaspor'un eski futbolcusu Varesanovic, Saraybosna'ya hoca oldu

Bursaspor'un eski oyuncusu Mirza Varesanovic, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden Saraybosna'ya teknik direktör olarak getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; fksarajevo.ba
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Bursaspor'un eski futbolcusu Varesanovic, Saraybosna'ya hoca oldu
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13 Aralık 2022 16:53
Bursaspor'un eski Boşnak oyuncularından Mirza Varesanovic, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden Saraybosna'nın yeni teknik direktörü oldu.

Saraybosna Futbol Kulübü Üst Yöneticisi Ajla Alimanovic, bugün düzenlenen basın toplantısında, Varesanovic'in kulübün yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Alimanovic, Varesanovic'in birçok aday arasından seçildiğini kaydederek, "Mirza Varesanovic'in kulübün mevcut hedef ve stratejilerine en fazla katkı sağlayabileceği sonucuna vardık." dedi

Teknik direktör olarak görevlendirilmiş olmaktan memnuniyet duyduğuna ifade eden Varesanovic ise "Hedefimiz Avrupa, tablodaki durum ne olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Saraybosna'nın, 19 Ekim'de oynadığı maç sonrası Bosna Hersek Kupası'na veda eden Saraybosna'nın teknik direktörü Feda Dudic, istifa ettiğini açıklamıştı.

 

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