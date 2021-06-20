Bursaspor'un Burak Kapacak için Trabzonspor'dan isteği

Trabzonspor'un yerli listesinde yer alan Burak Kapacak için Bursaspor 2 milyon Euro talep etti. 1999 doğumlu başarılı futbolcunun kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'un Burak Kapacak için Trabzonspor'dan isteği
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20 Haziran 2021 14:02
Burak Kapacak
Burak Kapacak
Bursaspor
Bordo-Mavililer'in yerli listesinde yer alan Burak Kapacak için Bursaspor 2 milyon Euro talep etti. 1999 doğumlu başarılı futbolcunun kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezon ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan Burak, 32 lig karşılaşmasında 7 kez ağları havalandırdı. 21 yaşındaki futbolcunun 7 de asisti bulunuyor.

2 milyon Euro'luk rakamı yüksek bulan Fırtına, şimdilik bekleme kararı alırken, önümüzdeki günlerde yeniden görüşme yapılacak.


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