Bursaspor'un Burak Kapacak için Trabzonspor'dan isteği

Bordo-Mavililer'in yerli listesinde yer alan Burak Kapacak için Bursaspor 2 milyon Euro talep etti. 1999 doğumlu başarılı futbolcunun kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.



Geride bıraktığımız sezon ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan Burak, 32 lig karşılaşmasında 7 kez ağları havalandırdı. 21 yaşındaki futbolcunun 7 de asisti bulunuyor.



2 milyon Euro'luk rakamı yüksek bulan Fırtına, şimdilik bekleme kararı alırken, önümüzdeki günlerde yeniden görüşme yapılacak.



