Bursaspor'un borcu göz korkuttu!

Bursaspor Divan Kurulu toplantısında kulübün merak edilen kesinleşmiş borcu açıklandı.



Bursa Olay gazetesinin haberine göre, yeşil beyazlı kulübün 30 Kasım 2021 itibariyle 817 milyon 559 bin 717 lira borcu olduğu bildirildi.



Bu borcun 518 milyon 696 bin lirasının Türk lirası cinsinden olduğu kaydedildi.



Borcun geri kalan kısmının döviz cinsinden olduğu ifade edildi.



Öte yandan, henüz borç listesine girmeyen 2015-16-17 yıllarına ait 173 milyon lira vergi ve stopaj borcu olduğu belirtildi.



Aynı zamanda kredi kullanılan bankaların da, kulübün gayrimenkulü olan benzinlik ve dükkanları icradan satmak için de harekete geçtiği vurgulandı.



Bursaspor Kulübü'nün bağımsız bir denetleme kurulu tarafından hesaplarının da incelendiği ve bittiği zaman kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.





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