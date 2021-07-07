Bursaspor'un Beşiktaş'tan istediği rakam

Burak Kapacak'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş, Bursaspor'un talebini indirmek için pazarlıklara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'un Beşiktaş'tan istediği rakam
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07 Temmuz 2021 10:02
Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş alternatifli bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

Bursaspor'dan Burak Kapacak için geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan temaslar hız kazandı. Yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için kapıyı 20 milyon TL'den açtı.

Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak Kapacak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak.

İki kulübün anlaşması halinde genç yıldız, siyah-beyazlı formayı giymeyi istiyor.

Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.




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