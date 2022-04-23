Bursaspor'u umutlandıran galibiyet!

Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi.



Timsah Arena'da oynanan mücadeleyi Bursaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Namık Alaskarov kaydetti.



Bursaspor'da golü atan Alaskarov 55. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Konuk ekip Denizlispor'da Aissati 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Alınan bu sonucun ardından Bursaspor puanını 35'e yükseltti ve kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Denizlispor ise 39 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Denizlispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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