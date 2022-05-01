'Bursaspor'u küme düşürmeyeceğiz'

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Şen, Manisa FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Fatih Şen ligde kalmak için kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını anımsattı.Galibiyetle ilgili konuşan Fatih Şen "Bugün çocuklar iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar, çok şükür başardılar, şimdi Ümraniye maçımız var. O maçı da kazanırsak, bu takımı ligde tutmaya çalışıyoruz ve bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.