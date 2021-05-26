Bursaspor, token çıkarmak için Socios ile anlaştı

Türkiye'deki yatırımlarına Galatasaray ile başlayan Socios.com, Trabzonspor, Medipol Başakşehir FK, Göztepe ve Alanyaspor'un ardından Bursaspor ile anlaşma imzaladı.



Yeşil-Beyazlılar, spor organizasyonlarının dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan ve Manchester City gibi dünya devlerinin de dahil olduğu güçlü Socios.com ağına katılan 33. spor organizasyonu oldu.



$BUR Fan Tokenlar, Chiliz blok zincirinde basılan ve Chiliz'in taraftar etkileşim ve ödüllendirme mobil uygulaması Socios.com'da sahiplerine, oylamalarda oy kullanma haklarına, VIP ödüllere, özel kulüp ve sponsor promosyonlarına, AR destekli içeriklere, sohbet forumlarına ve oyunlara erişim sağlayan dijital varlıklardır.



$BUR Fan Token lansman tarihi, fiyatı ve ilk oylamayla ilgili ayrıntılar yakında açıklanacak.



Bursaspor Kulüp Başkanı Erkan Kamat bu iş birliği ile ilgili şu sözleri kullandı:, "Zor günleri geride bırakmak isteyen kulübümüzün taraftarlarıyla kenetlenişini dijital platformlarda da göstermek adına Socios.com ile yeni bir yola çıktık. Amacımız, taraftarlarımız ile kulübümüz arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir köprü kurmak. Bu anlamda $BUR Fan Token ile taraftarlarımız, kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek, aynı zamanda da birbirinden değerli ödülleri, ayrıcalıkları da kazanabilme fırsatını elde edecek.



Futbol, sahadaki rekabet ile birlikte dijital dünyanın yeniliklerini yakalama, bu yenilikleri taraftarlarına ürün ve hizmet olarak sunabilme yarışına dönüşmüş durumda. Biz de bu yarışın en güçlü aktörlerden biri olmak adına Socios.com ile olan iş birliğimizden büyük mutluluk duyuyor, bütün taraftarlarımızı desteğe davet ediyoruz."



Chiliz ve Socios.com Kurucu ve CEO'su Alexandre Dreyfus ise şu ifadeleri kullandı: Chiliz ve Socios.com'un Kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus ise şunları açıkladı: "10 yıldan biraz daha uzun bir süre önce Bursaspor Süper Lig şampiyonu oldu





"Kulüp geçmişinde takım ile tutkulu taraftarları arasında inanılmaz bir bağ oluşturan büyük başarılara sahip. Fan Tokenlar aracılığıyla kulüp geleceğe bakarken, taraftarlar da artık takıma her zamankinden daha yakın olma fırsatına sahip olacaklar.



"Bursaspor'u altıncı Türk kulübümüz ve 33. iş ortağımız olarak ağımıza dahil etmekten mutluluk duyuyoruz."



