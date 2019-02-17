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Bursaspor taraftarından yönetime sert tepki

Bursasporlu taraftarlar, kendi sahalarında oynadıkları Çaykur Rizespor maçında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından yönetime isyan bayrağını çektiler.

Kaynak: DHA
Bursaspor taraftarından yönetime sert tepki
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17 Şubat 2019 10:45
Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti.

Bursaspor'un dün Çaykur Rize Spor'a yenilmesi ve olağanüstü kongre kararının ardından bazı taraftarlar Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda bulunan bir üst geçide "Kardeşi kardeşe düşman ettiniz", "Biz utanıyoruz, ya siz?" ve "ALİ AY" yazılı 3 bez pankart astı.  Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırdı.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.


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