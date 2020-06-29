Bursaspor, Süper Lig yolunda umudunu kaybetmedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile çıktığı ilk maçında Adanaspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürdü.



Süper Lig tarihinde 2010'da yaşadığı şampiyonlukla önemli bir yere sahip olan Bursaspor, İbrahim Üzülmez yönetimindeki son 7 karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alınca teknik direktör değişikliğine gitti.



İrfan Buz'un göreve getirilmesiyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Adanaspor'u ağırlayan yeşil-beyazlı ekip, Tayfur Bingöl'ün golüyle 1-0 galip gelmeyi başardı ve iki hafta sonra 3 puana ulaştı.



Süper Lig hedefi doğrultusunda her maça final niteliğiyle bakan Bursa temsilcisi, 49 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.



- Üst sıralarda heyecan artıyor



TFF 1. Lig'de ilk iki sıradaki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı yükselme hattında çekişme sürüyor.



Hatayspor'un 57 puanla liderliğini sürdürdüğü 30. haftayı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 53 puanla ikinci, Adana Demirspor 51 puanla üçüncü, daha önce 3 puan silme cezası verilen Bursaspor da 49 puanla dördüncü kapattı.



- 31. hafta kritik maçlara sahne olacak



Ligin 31. haftasında ilk 4 sıradaki takımlar kritik maçlara çıkacak.



Lider Hatayspor, düşme hattının hemen bir üst basamağında 27 puanla bulunan Boluspor'a konuk olacak.



İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise en yakın takipçisi Adana Demirspor'u sahasında ağırlayacak.



Bursaspor da deplasmanda play-off hattına girmek için mücadele veren Giresunspor'la karşılaşacak. Kalan haftalarda Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor ile Bursa'da karşılaşacak yeşil-beyazlılar, Hatayspor deplasmanıyla sezonu noktalayacak.



- "Tüm camia kenetlenmiş durumdayız"



Kulüp başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine, kendileri açısından en kritik haftalara girildiğini söyledi.



Her maça final niteliğinde baktıklarını belirten Mestan, İrfan Buz'un takıma farklı bir enerji kattığını dile getirdi.



Mesut Mestan, şöyle konuştu:



"Adanaspor maçı iki taraf açısından da 6 puanlık bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Bursaspor tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Bu hafta aldığımız galibiyet hem moral hem de bir ivme yakalamamız açısından çok önemliydi. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız. İnşallah kalan 4 maçı kazanıp bir üst lige çıkacağız. Camiamız bize güvensin ve desteklerini esirgemesinler."



