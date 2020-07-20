Bursaspor, Süper Lig hedefine yaklaşmak istiyor

TFF 1. Lig play-off etabı yarı final ilk maçında Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, taraftarlarının beklentilerini karşılayacak oyunu sergileyip Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.



Bursaspor Kulübünün Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Buz, 22 Temmuz Çarşamba günü yarı finalin ilk ayağında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Adana Demirspor'la karşılaşacaklarını hatırlattı.



"Tüm senenin çalışmalarından sonra buradayız, ilk final maçımıza çıkıyoruz." diyen Buz, Bursa'nın ve Bursaspor taraftarının beklentilerini çok iyi bildiklerini vurguladı.



İrfan Buz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu futbolcularımıza anlattık, onlar da biliyorlar. İdrak etmiş vaziyetteler. 20-25 günden beri buradayım. Özellikle son maçtan sonra tüm oyuncularımızı tanıma fırsatım oldu. Kimin bu süreçte neler yapabileceğini çok net bir şekilde gördük. Bizim de belirli stratejilerimiz var. Herkes şunu bilsin ki büyük Bursaspor taraftarının beklentisini karşılayacak şekilde çarşamba günü iyi bir performansla ilk ayağı oynayıp Adana'ya giderek ikinci ayağı da oynadıktan sonra finale çıkıp Süper Lig'e yükselmek istiyoruz."



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında müsabakaların seyircisiz oynandığını anımsatan Buz, bunun çok farklı bir durum olduğunu dile getirdi.



Buz, "Keşke taraftarımız bizim yanımızda olsa çünkü onlar bizim için itici bir güç. Onların duaları da bizim için çok çok önemli. Bize inansınlar. Futbolcularımızın her şeyini ortaya koyacağını ve bunu idrak etmiş vaziyette olduğunu yüzde 100 söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Play-off maçlarının farklı bir havası olduğuna işaret eden Buz, "Stratejik olarak doğruları yapmak durumundasınız. Hem bir taraftan oyun anlamında doğruları yapacaksanız, öbür taraftan da agresif bir şekilde oynamanız gerekiyor, hedefiniz var. Aynı zamanda dengeli, coşkulu, baskılı olmanız gerekiyor. Onu da rakibimizi iyi analiz edip yapmak istiyoruz. Önemli olan bizim yani Bursaspor'un neler yaptığı." diye konuştu.



