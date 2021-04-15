Bursaspor, son 10 dakikada geri döndü!

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Bursaaspor, Bandırmaspor'u ağırladı.
Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 85. ve 90+4. dakikada Eren Güler attı. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 45. dakikada Feyyaz Belen kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Bursaspor, 43 puanla 10. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Bandırmaspor ise 39 puanla 11. sırada yer aldı.
Bursaspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Boluspor'u ağırlayacak.
Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 85. ve 90+4. dakikada Eren Güler attı. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 45. dakikada Feyyaz Belen kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Bursaspor, 43 puanla 10. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Bandırmaspor ise 39 puanla 11. sırada yer aldı.
Bursaspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Boluspor'u ağırlayacak.