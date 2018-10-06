BURSASPOR'UN GOLLERİ, YİNE VAR İLE İPTAL EDİLDİ

VAR ODASINDA SADECE 1 KİŞİ VAR

MAÇ ÖNCESİ ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehri Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor, 1-0'lık skorla kazandı.Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Umut Meraş attı. Bursaspor'un 10. dakikada Diafra Sakho ile bulduğu gol, gol öncesinde faul olduğu; 90+1. dakikada Allano Lima ile attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Bu sezonun ilk galibiyetini alan Bursaspor, puanını 8'e yükseltti. Ankaragücü ise 10 puanda kaldı. Bursaspor, gelecek hafta Galatasaray'ın konuğu olacak. Ankaragücü ise Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak.Mücadelenin 10. dakikasında gelişen Bursaspor atağında ceza sahası dışında Sakho'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Özgür Yankaya golü verirken itirazlar üzerine VAR'dan gelecek haberi bekledi.Özgür Yankaya VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve top Sakho'ya gelmeden önce Stancu'nun rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu tespit etti. Bursaspor'un attığı gol geçerli sayılmadı.Özgür Yankaya pozisyon sonrasında kulaklıktan VAR odasından gelen direktifleri dinledikten sonra kenara izlemeye gitmeye karar verdi. Bu sırada yayıncı kuruluş ekranına VAR odasının görüntüsü geldi ancak "VAR odası"nda sadece bir kişinin olduğu göze çarptı. Özgür Yankaya kenara geldikten sonra ise diğer iki görevlinin de yerine oturduğu ekranlara yansıdı.Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva'daki VAR odasında Alper Ulusoy ve Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyordu.Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.Öte yandan, iki takım oyuncuları, taraftarların tezahüratı sonucu ele ele tribünleri selamladı.7. dakikada ceza alanı ön çizgisinde MKE Ankaragücü oyuncularından seken topu kontrol eden Sakho, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere yolladı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla pozisyon öncesinde Bursasporlu Stancu'nun, Alihan Kubalas'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.22. dakikada MKE Ankaragücü yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Ramazan Keskin'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Meraş, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin üstünden meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0.42. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında topla buluşan Stancu, içeri doğru kat eden Aytaç Kara'yı ceza sahası ön çizgisinde topla buluşturdu. Aytaç Kara'nın sert şutu kalenin üstünden auta gitti.54. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Kendi yarı alanından gelen uzun topla buluşan Sakho'nun yaptığı vuruş, kaleci Hopf'dan sekip kaleye doğru yöneldi. Kone'nin son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, direğe çarpıp kornere çıktı.65. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında sol kanatta topla buluşan Bifouma, hızla kaleye yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın dar açıdankaleye paralel yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı ve Bursaspor defansı topu uzaklaştırdı.83. dakikada kendi yarı sahasından gelen topla buluştuktan sonra Moulin'den sıyrılan Lima'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.85. dakikada MKE Ankaragücü defansından seken topu iyi kontrol eden Sakho, pasını sağ kanattan ceza alanına koşu yapan Lima'nın önüne bıraktı. Rahat pozisyonda topa iyi vuramayan Lima'nın şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.90. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ceza alanına içine yaptığı ortada topla buluşan Lima, meşin yuvarlığı kalecinin sağından filelere gönderdi. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla Lima'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.Bursa Büyükşehir BelediyeÖzgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem BayıkOkan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Shehu, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Umut Meraş (Dk. 80 Burak Kapacak), Stancu (Dk. 56 Lima), Sakho (90+2 Umut Nayir)Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan (Dk. 38 Kone), Pinto, Faty, Putsila (Dk. 77 Cerci), Mokhtar (Dk.15 Kenan Özer), Moulin, Bifouma, İlhan ParlakDk. 22 Umut Meraş (Bursaspor)Dk. 72 Ramazan Keskin (Bursaspor)