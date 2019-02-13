Bursaspor Rizespor'a karşı evinde kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftadır kazanamayan ve zor günler geçiren Bursaspor, Çaykur Rizespor ile sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligin 22'nci haftasında cumartesi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, bu önemli randevu için hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi karşısında bariz bir iç saha üstünlüğü bulunan Samet Aybaba'nın öğrencileri, bu avantajını seyirci gücünü de arkasına alarak kullanmak isteyecek.Süper Lig'de bugüne kadar 15 kez rakibini ağırlayan Bursaspor, bu mücadelelerin 11'ini kazanmasını bildi. Çaykur Rizespor ise yalnızca bir kez kazanan taraf olurken, bu galibiyet de 28 Ağustos 1988 tarihinde 2-1'lik skor ile geldi. Bursaspor'un ev sahipliğinde oynanan ve geride kalan 3 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı.Bunun yanı sıra yeşil beyazlılar, son maçlarda da Çaykur Rizespor'a karşı evinde çarpıcı grafiğe imza attı. Yeşil beyazlılar, Karadeniz temsilcisini ağırladığı son 9 mücadelesinin 8'inden galibiyetle ayrılırken, sadece bir kez berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan mücadeleyi de Bursaspor, 2-1'lik skor ile kazanmıştı.Bursaspor, ligin 22'nci haftasına 24 puanla girerken, Çaykur Rizespor'un ise 22 puanı bulunuyor. Özellikle düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf, önümüzdeki haftalar için avantaj sağlayacak.