Bursaspor Rizespor maçı canlı hangi kanalda? Bursaspor Rizespor maçı saat kaçta?

Bursaspor-Rizespor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 22. haftasında Bursaspor-Rizespor karşı karşıya gelecek.
BURSASPOR-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında oynanacak Bursaspor-Rizespor maçı naklen yayınlanacak.
16 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Bursaspor-Rizespor maçı 16 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.BURSASPOR-RİZESPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?
15.02.2019 20:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.
16.02.2019 13:30 AKHİSARSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
16.02.2019 16:00 BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16.02.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR
17.02.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
17.02.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
17.02.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
17.02.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
18.02.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 45 puanla liderliğini devam ettirdi.
Haftanın son maçlarında ev sahibi takımlar 3 puanı hanesine yazdırdı. MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-0, Demir Grup Sivasspor da Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. - Sonuçlar
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-Bursaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-2
Galatasaray-Trabzonspor: 3-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: 2-1