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Bursaspor, Olcan için teklifini yaptı!

Bursaspor, bonservisi elinde olan Olcan Adın'a ilk teklifini iletti.

Kaynak: Fanatik
Bursaspor, Olcan için teklifini yaptı!
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22 Temmuz 2018 13:01
Bursaspor Akhisar'la sözleşmesi biten Olcan Adın'a resmi teklifini yaptı. Yarısı garanti toplam 2,5 milyon TL'lik teklif sunan Ali Ay yönetimi, tecrübeli futbolcunun yanıtını bekliyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Afyon kampında geride kalan iki hazırlık maçında ofansta sıkıntı yaşayan ve atağa çıkmakta zorlanan Bursaspor Aksiharspor'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Olcan Adın'ı transfer etmek için düğmeye bastı. Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi teklifini oyuncunun menajerine sunan Bursaspor beklemeye geçti.

AYBABA DA İSTEDİ

Ali Ay yönetimi 32 yaşındaki kramponun transferiyle hücum hattında yaşanan sıkıntıların ortadan kalkmasını amaçlıyor. Bursaspor Olcan Adın'a 1 milyon 250 Bin TL'si garanti, 1 milyon 250 Bin TL'si de maç başı olmak üzere toplam 2,5 milyon TL'lik teklif sundu. Olcan Adın'ın transferini teknik direktör Samet Aybaba'nın da istediği öğrenildi.

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