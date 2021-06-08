Bursaspor, Mustafa Er ile imzaladı! Batalla döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın başında bulunan Er ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, Er'in yardımcılıklarına Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz'un getirildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın başında bulunan Er ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, Er'in yardımcılıklarına Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz'un getirildiği belirtildi.