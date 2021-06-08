Bursaspor, Mustafa Er ile imzaladı! Batalla döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gelecek sezon öncesinde teknik heyet belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor, Mustafa Er ile imzaladı! Batalla döndü
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08 Haziran 2021 14:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın başında bulunan Er ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Er'in yardımcılıklarına Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz'un getirildiği belirtildi.


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